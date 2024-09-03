Янник Синнер – о выходе в четвертьфинал US Open: “Я счастлив, что все сложилось именно в мою пользу”

Итальянский теннисист прокомментировал победу в четвёртом круге Открытого чемпионата США

Янник Синнер в трёх сетах обыграл американца Томми Пола и стал единственным игроком в этом году, который вышел в четвертьфинал на всех турнирах Grand Slam.

“Это был тяжелый матч. Я стартовал не очень хорошо, но старался оставаться в игре психологически. У нас были два сета на тай-брейках, поэтому они могли завершиться в пользу любого из нас. И я счастлив, что все сложилось именно в мою пользу.

Мне нравится играть важные очки, важные моменты. Это то, ради чего мы тренируемся. Ты отрабатываешь это на тренировочных кортах, где чувствуешь себя более безопасно. В такие моменты, возможно, ты должен изменить пару вещей, пытаясь удивить соперника. Ты должен подавать немного умнее. На тай-брейке второго сета я подавал не очень хорошо, но пытался как-то найти решение. Я считался со счетом и отыграл так, как надо было в тот момент. Думаю, что это было важно сегодня. Очевидно, я верю, что иногда могу сыграть на пару очков лучше, пойти еще дальше. Но, знаете, Томми – сложный соперник. Надо признать, что он очень хорошо двигается, он может играть вариативно. Так что я доволен сегодняшней победой.

Тяжело было играть против американца в вечерней сессии? Да, это отличается от дневных сессий, но было приятно быть частью этого матча. Играть против американского теннисиста здесь, на этом корте, в любом случае будет сложно. Ночные сессии имеют немного более сложную атмосферу. Тем не менее на корте мне приятно быть частью этого. Мы оба стараемся сделать из этого хороший матч, ведь зрители ради этого и приходят. Сегодня мы оба совершили много ошибок, но было немного ветрено, поэтому было трудно играть”.

За выход в полуфинал Янник Синнер будет бороться с Даниилом Медведевым (-).

btu.org.ua