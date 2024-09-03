В прокат выходит «Ле-Ман’55. Тайная катастрофа»

10 октября в российский кинотеатральный прокат выходит французский документальный фильм «Ле-Ман’55. Тайная катастрофа».

В 1955 году знаменитый суточный марафон стал местом крупнейшей катастрофы в истории автоспорта. В результате столкновения с машиной соперника Mercedes Пьера Левега вылетел за пределы трассы в толпу болельщиков, в результате чего 83 человека погибли и более 120 получили ранения.

Спустя годы режиссер Эмманюэль Рейе пытается разобраться в причинах трагедии, жертвами которой стали члены его семьи. «Ле-Ман’55. Тайная катастрофа» – спортивная драма для автолюбителей и поклонников автоспорта с элементами криминального триллера, основанная на архивных документах, фактах и глубоком погружении в семейные воспоминания режиссера. Картина рассказывает не только о малоизвестных фактах самой трагичной гонки в истории, но и погружает зрителей в напряженную атмосферу, в которой рождались легенды автоспорта.

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