Ф2: Арвид Линдблад одержал вторую победу в сезоне

С поула в основной гонке испанского уик-энда Формулы 2 стартовал Арвид Линдблад, а рядом с его Dallara, раскрашенной в цвета Red Bull, на первом ряду стояла машина Себастьяна Монтойи.

Обоих считают весьма перспективными гонщиками, обоим есть что доказывать, поэтому было интересно пронаблюдать, как будет складываться их борьба на трассе в Барселоне, где, как известно, довольно трудно обгонять.

Линдблад тронулся с места вполне уверенно, сохранив лидерство, Монтойя ехал вторым, а вот Ричард Ферсхор, победитель вчерашнего спринта, сразу пробился с пятой позиции на третью, и что-то подсказывало, что он не собирался этим ограничиться. В любом случае он явно опытнее обоих гонщиков, ехавших впереди, да и куража ему не занимать.

Уже после пары кругов стало известно решение стюардов выписать 10-секундный штраф Stop&Go Леонардо Форнароли за некое нарушение процедуры старта – какое именно, было неясно.

На этом же круге Ритому Миата опередил Алекса Данна и отобрал у гонщика Rodin Motorsport 9-ю позицию.

На 6-м круге Джошуа Дюрксен стал первым, кто отправился на обязательный пит-стоп и перешёл на жёсткие шины, на которых ему предстояло ехать до финиша. Впрочем, до этого на пит-лейн уже побывал Форнароли, но лишь для того, чтобы отбыть штраф, после чего откатился в самый хвост пелотона.

На 9-м круге Ферсхор и Люк Браунинг, ехавший пятым, стали первыми из лидирующей группы, кто свернул на пит-лейн. Они вернулись на трассу 16-м и 17-м соответственно.

На 11-м круге пит-стопы провели Монтойя и Роман Станек, при этом для Себастьяна было принципиально важно, что он вернулся на трассу перед Ферсхором и ехал 13-м.

Линдблад свернул на пит-лейн на следующем круге – пит-стоп прошёл без заминок, и Арвид выехал на трассу перед машиной Монтойи, но тот был на уже прогретой резине, что давало ему небольшое преимущество, но лишь теоретическое.

Перед машиной Линблада на трассе не особо быстро ехал дебютант Кин Шилдс, но с ним Арвид разобрался очень быстро – впрочем, как и Монтойя, хотя между ним и машиной британского гонщика Campos оставался заметный интервал. А Линдблад должен был вернуться в лидеры, когда все остальные её участники совершат пит-стопа, но пока ехал 9-м.

Монтойя держался за ним, но не догонял. В свою очередь за разноцветной машиной колумбийца примерно в полутора секундах маячила оранжевая Dallara Ферсхора, и можно было предположить, что голландец планирует перейти к активным действиям ближе к финишу гонки, до которого оставалось ещё 17 кругов.

На 21-м круге Линдблад догнал Габриэле Мини, ехавшего пятым, но итальянец, хотя и не был в боксах, не собирался уступать дорогу, ведь он выступает за Prema, как и Монтойя, и был готов помочь напарнику сократить отставание от соперника. Но на следующем круге Арвид за счёт DRS всё-таки обошёл Мини, который, конечно, вскоре пропустил вперёд и Монтойю.

На том же круге произошёл контакт между машинами Люка Браунинга и Ритому Миаты. Японский гонщик оказался за пределами трассы и вернулся назад, потеряв немало времени. Впрочем, Браунингу тоже не повезло – ему пришлось свернуть в боксы на замену носового обтекателя.

На 25-м круге на пит-стоп поехал Алекс Данн, который до этого лидировал, получил комплект мягкой резины и вернулся на трассу 12-м, явно рассчитывая отыгрывать позиции за счёт преимущества в скорости по сравнению с теми, кто ехал на жёстких шинах, выдержавших уже немало кругов.

В это время на трассе появились жёлтые флаги из-за остановившейся машины Виллагомеса, с которой возникли технические проблемы, но вновь обошлось без выезда автомобиля безопасности.

Линдблад лидировал, Монтойя ехал в 3,7 секунды позади, а вот Ферсхор уже почти его догнал и явно готовил атаку. Ричарду же пока никто не угрожал, ближайший соперник, Пепе Марти, был шести с лишним секундах позади. Впрочем, испанца вскоре опередил Джек Кроуфорд, недавно получивший свежую мягкую резину, и начал приближаться к Ферсхору.

Те, кто ехал на Soft, действительно проходили круги явно быстрее тех, кто на мягких шинах стартовал, а потом перешёл на Hard. К 33-му кругу Кроуфорд сократил отставание от Ферхсорда до секунды с небольшим. Предчувствуя опасность со стороны американца, Ричард наконец-то решил разобраться с Монтойей, однако тот тоже ехал достаточно быстро. Но быстро лишь по отношению к Ферсхору, так что за два круга до финиша Кроуфорд уже практически догнал голландца.

Однако тут на трассе появились жёлтые флаги, а затем выехал автомобиль безопасности, и борьба была нейтрализована – это произошло из-за вылета Форнароли, чья жёлтая машина бессильно замерла на обочине в 3-м повороте.

Финиш был совсем близок, а пелотон продолжал ездить за сейфти-каром, и фактически получалось, что гонка так и закончится. Автомобиль безопасности свернул в боксы только на последнем круге за несколько поворотов до конца гонки – разумеется, к радости Линдблада, победе которого уже ничто не угрожало, и Монтойи, которого уже не успевал опередить Ферсхор. Второе место – пока лучший результат сына бывшего гонщика Формулы 1 в этом сезоне.

Впрочем, Ричард Ферсхор тоже не расстроился, финишировав третьим, ведь если бы не сефти-кар, ему было бы трудно отстоять эту позицию, когда его уже догнал Кроуфорд. Более того, поскольку Люк Браунинг очков сегодня не набрал, то Ричард поднялся на вторую строчку личного зачёта.

А лидирует в чемпионате по-прежнему Алекс Данн, занявший вчера 2-е место, а сегодня финишировавший пятым. Вот только ирландец вызван к стюардам за некое нарушение, допущенное в период, когда на трассе были жёлтые флаги, поэтому результаты гонки ещё не окончательные.

Результаты готовятся…

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