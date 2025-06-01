Тони БЕЛЛЬЮ: «Ужасная трагедия. С ним надо по-настоящему разобраться»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

26 мая во время чемпионского марша в толпу болельщиков «Ливерпуля» въехала машина.

Известно, что пострадало несколько человек. В полиции сообщили, что задержали 53-летнего местного жителя. Пока не известно, что побудило его к такому поступку.

На эту трагическую новость отреагировал бывший чемпион мира по боксу Тони Беллью, который является уроженцем Ливерпуля и фанатом «Эвертона».

«Ужасная трагедия на параде… Мои мысли со всеми, кто пострадал. Я хочу, чтобы на этого человека, который виноват, была направлена такая же энергия, как и на других людей!!! Я не хочу слышать оправданий, я хочу видеть, как с ним по-настоящему разбираются!», – сказал Беллью.

sport.ua