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Футбол

На домашнем стадионе ПСЖ отпраздновали победу клуба в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

На домашнем стадионе ПСЖ отпраздновали победу клуба в Лиге Чемпионов. ВИДЕО

    • На домашнем стадионе "ПСЖ" Парк де Пренс отпраздновали победу клуба в Лиге Чемпионов.

    Парижская команда устроила фан-зону на стадионе, где транслировался финальный матч Лиги Чемпионов. После финального свистка заиграла песня Quenn "We are the Champions" и запустились фейерверки.

    Клуб показал видео торжества.

    В Париже в цвета клуба окрасилась Эйфелева башня.

    Напомним, что "ПСЖ" впервые в своей истории победил в Лиге Чемпионов. Матч против "Интера" закончился со счётом 5:0.

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