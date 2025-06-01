Президент Заглембе: «Продавал абонементы в кассе, ведь считали каждую грош»

ХК «Заглембе». Адриан Пьетшик

Президент польского «Заглембе» из Сосновца Адриан Пьетшик подвел итоги двух лет на посту президента и рассказал клубному сайту о том, как ему приходилось сдерживаться в рамках бюджета и продавать абонементы в кассах.

«Когда мы начинали в 2023 году, мы пошли вслепую – строительство новой арены, новая компания. Никто не знал, какой интерес вызовет хоккей, – рассказывает босс клуба Адриан Пьетшик. – Но уже в минувшем сезоне у нас была в самая высокая посещаемость в Польше и серия из 12 матчей с полным стадионом! Я не обещал чудес. Вместо «проектов мечты» были реальные действия: стабилизация, продвижение, восстановление отношений с болельщиками. Когда город видит, что трибуны заполняются, дети стекаются на тренировки, на анимацию, местные СМИ начинают говорить о нас – тогда гораздо легче говорить с городскими властями о большем финансировании.

На данном этапе с финансовой составляющей у «Заглембе» все выглядит хорошо и мы можем уверенно конкурировать с лучшими командами Польши. Но когда я только пришел в команду в 2023 году, то считать приходилось каждую грошу. Вот почему никто не удивился, увидев меня в кассе, продающего абонементы год назад. Я решил, что у меня в любом случае больше времени, и зачем платить кому-то, когда я сам могу продавать абонементы в кассе или развешивать рекламу на щитах. Таковы реалии хоккея в Польше – в некоторых клубах тренеры также являются водителями автобусов, в других президенты также выполняют функции обслуживающего персонала».

Напомним, что в минувшем сезоне цвета «Заглембе» защищали три украинца: защитник Виталий Андрейкив, нападающий Никита Буценко и форвард сборной Украины Илья Коренчук.

Отметим, что на современной арене в Сосновце в 2026 году состоится ЧМ в дивизионе 1A с участием сборной Украины.

sport.ua