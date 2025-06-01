Янник Синнер: «На ранних стадиях турниров Grand Slam важно не проводить слишком много времени на корте, если есть такая возможность»

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свою разгромную победу в матче третьего круга Ролан Гаррос против Иржи Легечки



«Да, это был очень хороший матч с моей стороны. Каждый сет начинался с раннего брейка, который он мне отдавал, а затем уже появлялась уверенность, чтобы продолжать в том же духе. Так что я очень доволен сегодняшним выступлением. Думаю, на ранних стадиях турниров Grand Slam важно не проводить слишком много времени на корте, если есть такая возможность. Поэтому я рад, что всё сложилось именно так.

С другой стороны, иногда в таких матчах всё может быстро измениться. Скажем, если ты неудачно начнёшь один сет, игра может затянуться, и тогда ты уже не сможешь контролировать её ход. Мы не раз видели это по ходу турнира. Нужно всегда быть максимально сконцентрированным, потому что могут произойти неожиданные вещи. Иржи — великолепный игрок, и мы это прекрасно знаем. Он доказывал это на протяжении всей своей карьеры.

Опять же, я доволен тем, как всё складывается на данный момент. Но, с другой стороны, всё может измениться уже на следующий день. Мы видели это в Риме: я провёл почти идеальный матч против Каспера Рууда, а затем испытал трудности в следующем раунде. Так что просто стараюсь сосредоточиться на каждом дне — и посмотрим, как всё пойдёт дальше».



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