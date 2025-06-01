Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко и Девин Хейни

Известный американский боксер Девин Хейна рассказал, кто из современных украинцев заслужил попасть в боксерский зал славы.

«Василий Ломаченко – мой лучший соперник. Он точно должен попасть в Зал славы. У него было много инструментов и много опыта, и это сделало меня лучшим бойцом», – сказал Хейни.

В 2023 году Девин Хейни единогласным решением судей победил Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Последний раз Ломаченко дрался еще в 2024 году, где нокаутировал Джорджа Камбососа.

sport.ua