Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»

Известный американский боксер Девин Хейна рассказал, кто из современных украинцев заслужил попасть в боксерский зал славы.
«Василий Ломаченко – мой лучший соперник. Он точно должен попасть в Зал славы. У него было много инструментов и много опыта, и это сделало меня лучшим бойцом», – сказал Хейни.
В 2023 году Девин Хейни единогласным решением судей победил Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Последний раз Ломаченко дрался еще в 2024 году, где нокаутировал Джорджа Камбососа.