Хэмилтон, Леклер и Гасли дисквалифицированы

Стюарды Гран При Китая дисквалифицировали гонщиков Ferrari Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона, и гонщика Alpine Пьера Гасли за несоответствие машин требованиям технического регламента.

Техническая инспекция после финиша выявила, что машины Леклера и Гасли весят 799 кг, что на один килограмм меньше разрешённого минимума. Хэмилтона дисквалифицировали за то, что толщина контрольной планки под днищем его машины оказалась меньше разрешённых 9 мм.

После трёх дисквалификаций изменился финишный протокол Гран При Китая. Эстебан Окон поднялся на пятое место, Кими Антонелли – на шестое, Алекс Элбон – на седьмое, Оливер Берман – на восьмое, Лэнс Стролл – на девятое, Карлос Сайнс – на десятое.

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