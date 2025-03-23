“Он очень скромный и тихий парень”. Модрич – о французском нападающем Реала

Сегодня сборная Хорватии постарается сохранить положительный результат в свою пользу в противостоянии с Францией. Первая игра, состоявшаяся 20 марта, в четверг, завершилась победой "шашечных" со счетом 2:0.

Перед началом второй встречи капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился мыслями относительно своего одноклубника, но пока соперника Килиана Мбаппе:

"Он один из лучших игроков в мире. Мбаппе такой легкий, честно говоря, я редко такое видел. Но больше всего меня поражает его характер. Со стороны можно сказать, что это был не лучший его сезон, но он уже забил около 30 голов… Он всегда готов пошутить и помочь товарищам по команде. На самом деле он очень скромный и тихий парень".

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