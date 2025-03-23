Камбосос закрыл поражение от Ломаченко, но не сумел нокаутировать Уилли

X. Джордж Камбосос

22 марта на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия) состоялось шоу бокса от промоутерских компаний DiBella Entertainment и Matchroom Boxing.

Главным событием стал бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – на ринге встретились бывший чемпион мира Джордж Камбосос (21–3, 10 КО) из Австралии и его соотечественник Джейк Уилли (16–1, 15 КО). Для Джорджа этот бой стал первым в новой весовой категории.

Камбосос на правах фаворита занял центр ринга, успешно прессинговал соперника, делал ставку на акцентированные удары. Атаковал не слишком часто, но точно. Уилли много двигался на ногах, пытался контратаковать, но заметно проигрывал экс-чемпиону в скорости.

Изначально Джейк держался на дальней дистанции, но со временем попытался навязать ближний бой. Камбосос пропустил пару опасных атак, но сразу ответил серией ударов. Он продолжал контролировать бой – был быстрее и точнее.

Ближе к концовке поединка на действиях Джорджа начала сказываться усталость. Он много промахивался, клинчевал. Уилли перехватил инициативу и пытался сократить отставание в счете.

Итог – Камбосос не сумел нокаутировать соотечественника, но победил судейским решением и закрыл поражение от украинца Василия Ломаченко. Учитывая, что Джейк согласился выйти на ринг за неделю до боя, его выступление точно удивило многих фанатов. Возможно, и экс-чемпион не ожидал такой стойкости от соперника.

Джордж Камбосос (Австралия) – Джейк Уилли (Австралия) – UD 12 (117–111, 117–111, 115–113).

sport.ua