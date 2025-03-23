Джеймс Ваулз: В Японии постараемся выступить ещё лучше!

Сразу после финиша гонки в команде Williams повод для сдержанной радости был только у Алекса Элбона, ведь только он финишировал в первой десятке. Но затем события развивались так, что хочется несколько перефразировать древнюю поговорку: не было бы счастья, да несчастье Ferrari помогло.

Благодаря дисквалификации обеих машин итальянской команды, а также Alpine Пьера Гасли в официальных итогах Гран При Китая Элбон поднялся с 9-го места на 7-е, а Карлос Сайнс переместился с 13-го на 10-е.

Это сразу повлияло на настроение команды, и она поделилась в социальных сетях картинкой, которой мы предварили этот текст. А Джеймс Ваулз, руководитель команды, сначала прокомментировал итоги гонки ещё до известия о дисквалификации трёх соперников, но затем появилась вторая редакция его короткого обращения к болельщикам, и мы объединили два этих текста.

Джеймс Ваулз: «Это же замечательно: мы завершили две первые гонки, заработав на обеих немало очков, ведь в этот уик-энд обе машины Williams оказались в призовой десятке!

Возможно, для меня ещё важнее другое: мы были конкурентоспособны в самых разных условиях и на трёх разных трассах, если иметь в виду и автодром в Бахрейне, где проходили предсезонные тесты.

Так было и при тёплой погоде, и при весьма прохладной, в условиях дождя и на подсыхающем асфальте, так было в этот уик-энд в Шанхае, где, по-моему, ситуация с гранулированием резины создавала особые сложности.

Я горжусь тем, как слаженно трудится команда, чтобы хорошо подготовить машину, и сегодня мы сделали шаг вперёд по сравнению с субботой, но впереди ещё очень много работы.

Алекс заслуживает похвалы, ведь этот уик-энд он провёл безупречно. Если же говорить о Карлосе, то в нашей команде он последний, кому удавалось побеждать в гонках. Вне всяких сомнений, он один из лучших гонщиков мира и знает, как надо действовать, чтобы выступать на самом высоком уровне. А мы отвечаем за то, чтобы предоставить ему машину, которая в большей степени подходит его стилю пилотирования.

В этом плане наши интересы совпадают, мы работаем сообща, поэтому я уверен, что уже скоро Карлос не будет ни в чём уступать Алексу – вы это ещё увидите, точно вам говорю.

А пока у нас есть примерно 10 дней до отправки в Японию, и за это время команде предстоит хорошенько потрудиться, чтобы повысить эффективность машины. Поэтому сейчас мы возвращаемся на базу, где обоим гонщикам предстоит работать на симуляторе. Оба будут с нами в предстоящие две недели, чтобы на следующем этапе в Японии выступить ещё лучше, чем сегодня».

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