Марио Изола: Поздравления Шарлю Леклеру и Ferrari!

В Pirelli вместе со всеми поздравляют Шарля Леклера с победой в домашнем для гонщика Ferrari Гран При Монако, разумеется, подчеркнув, что после рестарта шины составов Hard и Medium позволили большинству гонщиков доехать до финиша, выдержав 77 кругов.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «Прежде всего поздравляем Шарля Леклера и Ferrari с их победой! Мы только сейчас начинаем понимать, как много этот успех значит для Шарля, ведь он выиграл гонку на улицах родного города.

Если говорить о работе шин, то в Монако обычно не так уж много вариантов тактики, а сегодня и эти возможности были фактически перечёркнуты из-за того, что уже на первом круге гонка была остановлена красными флагами. Фактически это означало, что пит-стопов больше проводить не нужно.

Мы знали, что резина обоих составов, как Medium, так и Hard, позволит проехать всю дистанцию, если правильно с ней работать, и большинству гонщиков это удалось.

Пелотон разделился на группы в соответствии с тем, кто на каких шинах ехал, и внутри этих групп происходили своего рода игры в кошки-мышки, гонщики пытались заставить соперников ошибаться, однако не было ни обгонов, ни возможностей как-то изменить тактику, что в теории могло бы обострить ситуацию.

Те гонщики, кто всё-таки побывал в боксах, вернулись на трассу без потери позиции. После этого, пока трасса перед ними была свободной, они могли на какое-то время взвинтить темп и проходили круги на несколько секунд быстрее тех, кому приходилось беречь шины. Но как только они оказывались в трафике, им вновь приходилось сбавлять скорость и ехать вплотную за машиной, которая была впереди. Именно этим объясняется, что гонщики первой десятки финишировали на тех же позициях, на каких стартовали».

Источник