Амир ХАН: «Фьюри победит Усика в реванше. Он перебоксирует украинца»

Getty Images/Global Images Ukraine. Амир Хан

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6, 21 KO) поделился мнением относительно возможного реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

«Я думаю, что Фьюри победит Усика в реванше. Он должен перебоксировать украинца. Это будет очень трудно сделать, но я считаю, что Тайсон может улучшиться и победить его», – сказал Хан.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua