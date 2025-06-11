ОФИЦИАЛЬНО. Боксер из Украины проведет бой в андеркарде Усик – Дюбуа 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Лапин

Стала известна дата возвращения украинского боксера полутяжелого веса Даниэля Лапина.

Лапин проведет поединок в андеркарде реванша Александра Усика и Даниэля Дуюба. Соперником украинца станет британец Льюис Эдмондсон, который на профи-ринге выиграл 11 боев, не проиграв ни одного поединка.

Отметим, что Лапин обладает титулами IBF Intercontinental и WBA Continental.

В декабре 2024 на большом шоу в Эр-Рияде Лапин победил Дилана Колина.

Ранее сообщалось, что Лапин 12 апреля 2025 года должен был подраться с Робертом Рачем, но поединок был отменен из-за травмы украинца.

sport.ua