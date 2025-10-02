Фьюри признался, что поставил на Усика ставку и поднял неплохие деньги

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, двоюродный брат Тайсона, рассказал, что сделал ставку на последний бой Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

«На самом деле, я поставил деньги на реванш между Усиком и Дюбуа. Мне кажется, я выиграл где-то три или четыре тысячи на победе Усика», – сказал Хьюи Фьюри.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua