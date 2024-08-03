Боксер, которого считают будущим хевивейта, бросил вызов Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19-летний топовый проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума бросил вызов чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александру Усику.

«С кем я хочу драться? Очевидно, что я хочу бой с Усиком. Я хочу все титулы, не важно, какой путь на меня ждет. Я рос и смотрел на Усика. Он владеет всеми титулами, но я не говорю, что уже желаю боя с ним, ведь я еще далек от этого», – сказал Итаума.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри считают Мозеса Итауму будущим «королевского дивизиона».

sport.ua