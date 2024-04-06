Усик рассказал, как реагирует на оскорбительные прозвища от Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Непобежденный украинский боксер Александр Усик рассказал, как относится к оскорбительным прозвищам, которые дал ему ближайший соперник, британец Тайсон Фьюри.

Напомним, Усик и Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии 18 мая.

В частности, журналист YouTube-канала Seconds Out поинтересовался у Александра, как он относится к таким прозвищам, как «кролик» и «средневес», которыми «наградил» его Фьюри.

«Слушай! Мое прозвище — Кот. Но улица называет меня Александр Грозный», — со смехом ответил Усик.

Отметим, что Александр Усик провел 21 бой на профессиональном ринге и одержал 21 победу. На счету Тайсона Фьюри 34 выигрыша в 35 поединках.

sport.ua