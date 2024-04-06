Лилль победил Марсель в центральном матче 28 тура Лиги 1

Лилль одержал победу над Марселем в матче 28 тура чемпионата Франции.

Матч завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во второй половине встречи.

Чемпионат Франции — Лига 1 28 тур, 5 апреля

Лилль — Марсель 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Дэвид (пен.) 54″, 2:0 — Кабелла 71″, 2:1 — Исмаили (аг) 81″, 3:1 — Гудмундссон 84’

Лилль благодаря этой победе поднялся на третье место, по дополнительным показателям опередив Монако. Марсель остался на седьмом месте. Безвыигрышная серия провансальцев увеличилась до четырех матчей во всех турнирах.

Интересно, что по недавним слухам главный тренер Лилля Паулу Фонсека летом может возглавить Марсель.

champion.com.ua