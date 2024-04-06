Хьюстон. Шелтон впервые сыграет в четвертьфинале на грунте, Дардери победил второго сеяного

На турнире АТР 250 в Хьюстоне определились первые четвертьфиналисты

Хьюстон, США • 1-7 апреля • грунт • $742,350

Действующий чемпион: Фрэнсис Тиафо (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Бен Шелтон (США, 1) — Зизу Бергс (Бельгия) 3:6, 6:4, 6:3

Брэндон Накашима (США) — Ринки Хиджиката (Австралия) 6:1, 6:4

Маркос Гирон (США, 7) — Джеффри Джон Вулф (США) 6:4, 6:3

Лучано Дардери (Италия) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 2) 6:4, 2:6, 7:6(4)

Бен Шелтон вышел в свой первый четвертьфинал турнира ATP на грунтовом покрытии. Далее первый номер посева впервые сыграет со своим соотечественником Брэндоном Накашимой.

Лучано Дардери одержал десятую победу за свои тринадцать последних матчей на грунте, обыграв второго сеяного Франсиско Серундоло. В четвертьфинале турнира итальянец сыграет против Маркоса Гирона.

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