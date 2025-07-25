Забарный переходит в ПСЖ за 60 млн евро

Украинский защитник Илья Забарный официально близок к переходу из английского «Борнмута» в французский гранд — «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает euro.com.ua.

По данным издания, «ПСЖ» и «Борнмут» уже достигли договорённости по ключевому пункту сделки — сумме трансфера. Французский клуб согласился выплатить 60 миллионов евро за 22-летнего игрока сборной Украины, и эта сумма будет перечислена единовременно.

Сейчас стороны работают над финализацией оставшихся деталей соглашения, которые не являются принципиальными. При этом «Борнмут» настаивает, чтобы общая стоимость трансфера с учётом возможных бонусов достигла как минимум 70 миллионов евро.

Для Забарного этот переход может стать важнейшим шагом в карьере: ПСЖ давно нуждается в усилении обороны, а украинский талант уже зарекомендовал себя в АПЛ как стабильный и перспективный центрбек. Ранее он был ключевым игроком в киевском «Динамо» и регулярно вызывается в сборную Украины.

Парижский клуб, в свою очередь, активно обновляет состав и делает ставку на молодых игроков с потенциалом роста, особенно перед стартом нового сезона в Лиге чемпионов.

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