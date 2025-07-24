Шахтёр обыграл Бешикташ 4:2 в Лиге Европы

24 июля в Стамбуле состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и донецким «Шахтёром». Встреча завершилась уверенной победой украинского клуба со счётом 2:4. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Ключевую роль в успехе «Шахтёра» сыграли бразильские легионеры, забившие все четыре мяча. На 7-й минуте счёт открыл Алиссон, а на 28-й преимущество увеличил Эгиналду. Перед перерывом «Бешикташ» смог сократить отставание — отличился Абрахам (40′). Однако во втором тайме дубль Кевина (67′, 90+5′) вновь обеспечил комфортное преимущество гостям. Турки ответили голом Жоао Марио (87′), но изменить ход встречи не смогли.

Бешикташ – Шахтёр – 2:4

Голы: Абрахам (40), Жоао Марио (87) – Алиссон (7), Эгиналду (28), Кевин (67, 90+5)

Предупреждения: Удуохай (78), Йылмаз (90), Гюнок (90+2) – Ризнык (90+3)

Составы команд:

Бешикташ: Гюнок – Свенссон, Габриэл Паулиста, Удуохай, Юрасек – Тикназ (Кылычсой, 81), Кокчю (Мучи, 60) – Рашица (Йылмаз, 60), Рафа Силва, Фернандеш – Абрахам (Жоао Марио, 71)

Шахтёр: Ризнык – Конопля (Тобиас, 56), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон Гомес (Педриньо, 56), Очеретько – Алиссон (Бондаренко, 76), Судаков (Гочолейшвили, 88), Кевин – Эгиналду (Невертон, 76)

Судья: Георгий Кабаков (Болгария)

Стадион: «Водафон Парк» (Стамбул, Турция)

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