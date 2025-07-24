Прага. Носкова четвертый сезон подряд сыграет в 1/2 финала, Валентова продолжает свой успешный дебют

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 250 в Чехии



Прага, Чехия • 21-26 июля • хард • $275,094

Действующая чемпионка: Магда Линетт (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Линда Носкова (Чехия, 1) – Катержина Синякова (Чехия) 6:2, 4:6, 6:3

Ван Синьюй (Китай, 4) – Сара Бейлек (Чехия) 6:4 (прерван из-за дождя)

Мари Боузкова (Чехия, 5) – Энн Ли (США, 9) 3:6, 6:3, 6:3

Тереза Валентова (Чехия) – Джессика Понше (Франция, LL) 6:2, 6:0

Линда Носкова четвертый год подряд сыграет в полуфинале домашнего турнира и в целом проведет девятый полуфинал в Туре. Чешская теннисистка будет бороться за свой четвертый финал в карьере.

Тереза Валентова впервые вышла в полуфинал соревнований уровня Тура. Напомним, что для 18-летней чешки это первое выступление в основной сетке турнира серии WTA. В этом году ей удалось одержать одну победу в основе Ролан Гаррос, где она стартовала с квалификации. Соперницей Валентовой будет Мари Боузкова, которая проведет 12-й полуфинал и попробует восьмой раз выйти в финал.

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