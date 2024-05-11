Рим. Киченок и Остапенко за 50 минут выиграли матч первого круга

Украинско-латвийская пара стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Италии

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 6) — Анна Бондар/Кристина Букша (Венгрия/Испания) 6:1, 6:0

Киченок и Остапенко четвёртый раз выступают вместе на турнире в Риме. В прошлом году теннисистки показали здесь свой лучший результат, дойдя до четвертьфинала.

Следующими соперницами Людмилы и Елены будет дуэт Лейла Фернандес/Аранча Рус (Канада/Нидерланды).

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