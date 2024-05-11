WEC: В Alpine представили водородный прототип Alpenglow

В Спа сегодня отличная погода, и там совсем недавно стартовала 6-часовая гонка, третий этап WEС, но перед ним произошло довольно интересное событие: журналисты и болельщики впервые увидели на трассе концепт-кар Alpine Alpenglow Hy4 с водородной силовой установкой.

Вчера состоялось что-то вроде презентации так называемого «ходового прототипа», а сегодня машина впервые выехала на трассу. Её следующие демонстрационные заезды запланированы на 14 и 15 июня и пройдут перед стартом марафона в Ле-Мане.

Впервые концепт-кар Alpenglow был показан в рамках Парижского автосалона в 2022 году, и в Alpine продолжают активно заниматься этим перспективным направлением: пока на прототипе установлен 2-литровый 4-цилиндровый турбомотор мощностью 340 л.с., интегрированный с водородной топливной ячейкой. Следующим шагом должна стать совершенно новая, более совершенная водородная силовая установка V6, которую обещают представить до конца года.

По сути Alpneglow Hy4 – это своего рода лаборатория на колёсах, и Брюно Фамен, глава Alpine Motorsports, настроен весьма оптимистично: «Мы верим, что двигатели, работающие на водороде – очень перспективное направление. Переход на водородное топливо – важнейшая фаза процесса декарбонизации автоспорта, и пока речь идёт о следующем поколении машин для гонок на выносливость, но в будущем это может затронуть и Формулу 1».

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