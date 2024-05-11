Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Бостон» в Кубке Стэнли

Владимир Тарасенко (справа) празднует с одноклубниками гол в ворота «Бостона». Фото USA Today Sports Обзор игрового дня плей-офф НХЛ.

«Бостон» — «Флорида»

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Бостон» — «Флорида» — 2:6 (0:1, 0:2, 2:3)

Голы: Родригес — 2 (Форслинг), 8:04 — 0:1. Тарасенко — 2 (бол., Беннетт, Экман-Ларссон), 36:14 — 0:2. Верхэге — 6 (бол., Ткачак, Барков), 37:14 — 0:3. Монтур — 3 (бол., Ткачак, Барков), 43:09 — 0:4. Лауко — 1 (Дебраск, Бишер), 45:01 — 1:4. Дебраск — 5 (Лорей, Пастрняк), 48:31 — 2:4. Райнхарт — 4 (п.в., Ткачак, Монтур), 58:36 — 2:5. Родригес — 3 (бол., Экман-Ларссон, Луостаринен), 59:09 — 2:6.

Вратари: Суэймен (57:08 — 58:36) — Бобровский.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 17 (3+5+9) — 33 (13+11+9).

Наши: — — Куликов (13.38/0/-1), Тарасенко (15.14/2/+1).

Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Счет в серии: 1-2

Все матчи серии «Бостон» — «Флорида» заканчиваются с крупным счетом в пользу одной из команд, и сегодняшний не стал исключением.

В первом периоде зрители увидели лишь одну шайбу: с передачи Густава Форслинга отличился Эван Родригес. В итоге этот гол стал единственным у «Флориды» в равных составах. Однако и он был забит сразу после большинства.

Ключевым стало удаление Мэйсона Лорея во втором периоде: защитник получил четыре минуты штрафа, которые обернулись для его команды двумя пропущенными шайбами.

Сначала свой шикарный бросок продемонстрировал Владимир Тарасенко. У голкипера «Бостона» Суэймэна не было ни единого шанса. Для россиянина этот гол стал лишь вторым в этом плей-офф: оба раза он отличился в неравных составах. Всего на счету Владимира 4 (2+2) очка в 8 играх плей-офф — невыдающийся результат. Не радует и среднее время на льду — лишь около 14 минут.

Зато по количеству голов в Кубке Стэнли (46) Тарасенко вышел на чистое пятое место среди россиян. Больше только у Овечкина (72), Малкина (67), Кучерова (57) и Сергея Федорова (52).

Через минуту после гола Тарасенко отличился Картер Верхэге, сделав счет 3:0.

В начале третьего периода «Флорида» вновь реализовала удаление «Бостона»: Брэндон Монтур мощным щелчком с синей вновь поразил ворота Суэймэна.

Вскоре «Бостон» забросил две шайбы, сократив отставание до тех же двух голов. Однако «Брюинз» это не помогло: больше забить они не смогли, а в самом конце пропустили еще дважды — в пустые ворота и в меньшинстве.

Итоговый счет — 6:2, а в серии «Пантерз» вышли вперед 2-1.

«Ванкувер» — «Эдмонтон»

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Ванкувер» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Петтерссон — 1 (бол., Миллер, Хьюз), 4:14 — 1:0. Драйзайтль — 6 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 10:56 — 1:1. Босер — 5 (Суси, Задоров), 20:53 — 2:1. Экхольм — 2 (Макдэвид, Драйзайтль), 21:16 — 2:2. Задоров — 4 (Миллер), 38:17 — 3:2. Макдэвид — 2 (Хаймэн, Драйзайтль), 45:27 — 3:3. Бушар — 2 (Драйзайтль, Макдэвид), 65:38 — 3:4.

Вратари: Шилов — Скиннер.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 19 (5+10+2+2) — 31 (7+6+15+3).

Наши: Задоров (21.35/2/0), Михеев (13.57/1/-2) — -.

Ванкувер. Rogers Arena. 18985 зрителей.

Счет в серии: 1-1

«Ванкувер» и «Эдмонтон» — последние две команды из Канады в этом плей-офф. Местные клубы не становились обладателями Кубка Стэнли более 30 лет (с 1993 года). Так что на победителя этой серии ляжет бремя спасения канадского отечества от очередной неудачи.

Первый матч серии получился весьма увлекательным: «Ванкувер» победил в основное время, уступая в три шайбы. Вторая игра получилась не столь интересной с точки зрения закрученности сюжета, но все равно крайне напряженной.

Получилось так, что «Ванкувер» все время забивал, а «Эдмонтон» отыгрывался. Отличный матч провела связка Макдэвид — Драйзайтль: оба набрали по 4 (1+3) очка. Это было единственное звено, создававшее что-то у ворот «Кэнакс». Причем до самого начала матча было непонятно, сможет ли выйти на лед немец: в первой игре серии он получил повреждение. В итоге смог, да еще как.

Неожиданным героем «Ванкувера» становится Никита Задоров. Внезапно россиянин — лучший бомбардир «Кэнакс» среди защитников. И это при наличии в составе Куинна Хьюза и Филипа Гронека.

Сегодня на счету Задорова результативный пас и невероятный гол. Что-то похожее он уже исполнил в матче с «Нэшвиллом». Забавно, что по голам Задоров в плей-офф опережает даже Макдэвида: 4 против 2.

Но даже голеадорских подвигов Задорова оказалось недостаточно для победы «Ванкувера». Матч перешел в овертайм, где «Ойлерз» одержали победу. Решающий гол вновь организовали Макдэвид и Драйзайтль, с передач которых формально забросил Бушар. Формально, потому что его прострел замкнул защитник «Кэнакс» Кол. Но гол-то записан на хоккеиста «Эдмонтона».

Серия переезжает в Эдмонтон при равном счете — 1-1.

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