ЧМ-2034 снова могут провести зимой? Известна причина такого возможного решения

Вероятно, нас ждет еще один зимний мундиаль

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Чемпионат мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии может состояться в январе.

Как сообщает издание The Times, ЧМ-2034 года в Саудовской Аравии вряд ли состоится летом из-за экстремально высокой температуры воздуха, однако его можно было бы провести в январе, чтобы избежать столкновения с Рамаданом.

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ФИФА может столкнуться с серьезной проблемой, которая будет касаться расписания мундиаля. Возможно, придется снова провести чемпионат мира зимой. Пока никто не владеет официальной информацией, однако, как и в случае с ЧМ-2022 в Катаре, считается, что целесообразным решением будет проведение крупнейшего футбольного турнира в зимнее время.

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Напомним, что прошлый чемпионат мира по футболу проходил с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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