Гиперкары Genesis дебютируют в WEC в 2026 году

В сентябре в Hyundai Motor Company подтвердили намерение дебютировать в WEC, для чего будет создан спортпрототип класса Hypercar, который выйдет на старт чемпионата мира по гонкам на выносливость под брендом Genesis.

Сегодня корейская компания провела презентацию в Дубае, где сообщила некоторые подробности своего нового проекта и представила первые изображения будущего гиперкара Genesis GMR-001. Его дебют намечен на 2026-й и с этого же года такие машины будут выступать в IMSA SportsCar Championship в категории GTP, т.е. их дебют в американской серии состоится на год раньше, чем предполагалось изначально.

Технические параметры будущей машины пока не раскрываются, но известно, что в её основе шасси производства французской компании Oreca, и она будет оснащаться гибридной силовой установкой.

GMR-001 станет уже третьим гиперкаром на шасси Oreca после Alpine A424 и Acura ARX-06. Если заводская команда концерна Renault на таких машинах выступает в WEC, то японский премиальный бренд представлен только в американской серии IMSA.

Также объявлено, что Сирил Абитебул будет назначен руководителем новой команды, которая сейчас создаётся и будет называться Genesis Magma Racing. Вообще Magma – это новая линейка моделей бренда Genesis, которые пока считаются концепт-карами, но мировой дебют GV60 Magma Concept состоялся в минувшем июле на Фестивале скорости в Гудвуде.

Названы имена первых гонщиков команды – это 43-летний немец Андре Лоттерер и 31-летний бразилец Луис Фелипе «Пипо» Дерани, оба опытнейшие профессионалы. Лоттерер в этом году во второй раз стал чемпионом WEC в составе заводской команды Porsche, а Дерани – обладатель двух титулов в IMSA.

В качестве места постоянной дислокации команды выбран автодром Пол-Рикар на юге Франции, что удобно в плане логистики, поскольку это обеспечивает близость к базам Oreca, а также французской команды IDEC спорт, поскольку именно на её основе создаётся Genesis Magma Racing.

Сирил Абитебул, президент Hyundai Motorsport GmbH: «Официальная презентация Genesis Magma Racing – судьбоносное событие. Hyundai Motorsport сыграет важнейшую роль в этой новой амбициозной программе, ведь наша компания отвечает за все глобальные автоспортивные проекты Hyundai Motor Group.

Мы выходим на совершенно новый уровень в кольцевых гонках, поскольку приступаем к подготовке к участию в одной из самых сложных гоночных серий в мире».

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