Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвис – Роуч

1 марта 2025 года на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится вечер бокса от компании Premier Boxing Champions.

Главным событием станет бой чемпиона по версии WBA в легком весе (до 61,2 кг) Джервонты Дэвиса (30–0, 28 КО) и обладателя пояса WBA во втором полулегком весе (до 59 кг) Ламонта Роуча (25–1–1, 10 КО).

Накануне поединка боксеры встретились на пресс-конференции и провели традиционную дуэль взглядов.

Джервонта Дэвис последний раз выходил в ринг 15 июня, когда нокаутировал в восьмом раунде соотечественника Фрэнка Мартина. Ламонт Роуч последний бой провел также в июне 2024 года – победил ирландца Фергала Маккрори техническим нокаутом (ТКО 8).

Битва взглядов Джервонта Дэвис – Ламонт Роуч

sport.ua