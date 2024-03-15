Бывший соперник Джошуа сделал прогноз на бой Энтони против Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Джермейн Франклин

Американский супертяжеловес Джермейн Франклин (22-2, 14 KO), бывший соперник Энтони Джошуа (28-3, 25 KO), поделился ожиданиями от потенциального боя британца против обладателя пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Для меня поединок Фьюри и Джошуа – это все еще бой пятьдесят на пятьдесят. Мы знаем, что Фьюри может оказаться в нокдауне, и мы знаем, какой силой удара обладает Джошуа. Кроме того, у Фьюри отличный тайминг, поэтому он может двигаться и избегать ударов.

Когда я спарринговал с Фьюри, у него был отличный тайминг с ударами. Но в бою с Джошуа я противостоял его мощи и немного потрепал его.

Я думаю, что победителем поединка станет тот боец, который будет диктовать темп поединка. Именно этот боксер и одержит победу», – сказал Франклин.

Фьюри должен победить Александра Усика 18 мая, прежде чем пункт о бое-реванше вступит в силу после этого. Еще не факт, что бой состоится на сто процентов.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

sport.ua