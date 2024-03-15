Флориан Вирц — лучший игрок Бундеслиги в феврале

Для Вирца это уже третья такая награда в текущем сезоне

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В голосовании за лучшего игрока Бундеслиги в феврале победил игрок «Байера» Флориан Вирц. Для молодого футболиста в текущем сезоне это уже третья награда. Также он получил такое звание за октябрь и декабрь.

Среди номинантов на это звание были такие футболисты: Кейн (Бавария), Гримальдо и Фримпонг (оба «Байер»).

Напомним, что Флориан в прошлом месяце стал пятым самым молодым игроком в истории турнира, сыгравшим 100 матчей за клуб — он сделал это в 20 лет и 296 дней.

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