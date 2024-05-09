WBO потребовала от Бетербиева предоставить доказательства травмы

Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала от действующего чемпиона WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева предоставить доказательства травмы.

Бетербиев должен был провести бой с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе 1 июня, однако поединок был отложен из-за травмы мениска у Артура.

«В течение следующих 10 дней Бетербиев должен предоставить подробное медицинское доказательство травмы, результаты исследования, прогноз восстановления и мнение врача относительно того, когда он будет допущен к активным выступлениям.

Невыполнение данного приказа приведет к тому, что Бетербиева лишат всех прав, закрепленных в соглашении. Комитет будет действовать в соответствии с регламентом проведения розыгрыша титула WBO», — говорится в заявлении WBO.

sport.ua