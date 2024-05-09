Лидс рискует потерять одного из лидеров команды, которым интересуются сразу пять клубов

Криченсио Саммервилл может покинуть свой клуб

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Некоторые клубы уже начинают разрабатывать стратегию для летних трансферов, в частности команды Премьер-Лиги и Серии А

"Ливерпуль", "Ньюкасл", "Астон Вилла", а также "Наполи" и "Ювентус" следят за вингером "Лидса" Криченсио Саммервилем, и, согласно TEAMtalk, если команда не попадет в АПЛ, игрока будет невозможно удержать в Чемпионшипе.

Саммервилл за свою команду во всех турнирах этого сезона забил 20 голов и отдал 10 ассистов в 46 матчах.

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