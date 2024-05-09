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Футбол

Лидс рискует потерять одного из лидеров команды, которым интересуются сразу пять клубов

Криченсио Саммервилл может покинуть свой клуб

Лидс рискует потерять одного из лидеров команды, которым интересуются сразу пять клубов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Некоторые клубы уже начинают разрабатывать стратегию для летних трансферов, в частности команды Премьер-Лиги и Серии А

    "Ливерпуль", "Ньюкасл", "Астон Вилла", а также "Наполи" и "Ювентус" следят за вингером "Лидса" Криченсио Саммервилем, и, согласно TEAMtalk, если команда не попадет в АПЛ, игрока будет невозможно удержать в Чемпионшипе.

    Саммервилл за свою команду во всех турнирах этого сезона забил 20 голов и отдал 10 ассистов в 46 матчах.

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