Фредерик Вассёр: Нет смысла менять систему штрафов

Фредерик Вассёр не поддерживает предложения по изменению системы штрафных санкций, которые начали звучать после действий Кевина Магнуссена во время спринта в Майами. Руководитель команды Ferrari считает, что у стюардов уже есть все необходимые инструменты, чтобы воздействовать на гонщиков.

«В распоряжении стюардов есть все необходимые инструменты, – приводит слова Вассёра издание Racingnews365. – Они могут давать по два штрафных балла за каждое нарушение. Если гонщик получает десять секунд штрафа, а потом ещё и ещё, то он оказывается вне игры в гонке. Кроме того, он получает штрафные баллы, которых можно набрать не больше 12.

У стюардов есть всё необходимое для наказания гонщиков, поэтому не надо пытаться вновь изменить правила. Я в этом просто не вижу смысла. Нам достаточно тех инструментов, которые уже есть в нашем распоряжении».

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