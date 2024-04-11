Испанский телеканал уволил своего сотрудника за унизительный комментарий в адрес вингера Барселоны

Барселона и ПСЖ отказались давать интервью Movistar Plus+
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Испанский телеканал Movistar Plus+ уволил аналитика Германа Бургоса после того, как "Барселона" и "Пари Сен-Жермен" отказались давать интервью из-за его оскорбительного комментария в адрес Ламине Ямала перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов.
Movistar Plus+ извинился перед игроком после того, как Бургос сказал.
"Если профессиональный футбол ему не пойдет, он может оказаться на светофоре".
Комментарий, интерпретированный как отсылку на людей, которые стоят на светофорах и требуют у водителей деньги. Это вызвало возмущение.
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