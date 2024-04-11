Фьюри заявил, что может победить Усика после 15 бокалов пива

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) заявил, что может победить чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO) без тренировок и после того, как накануне вечером выпьет 15 бокалов пива.

«Я думаю, что если бы я вообще не тренировался в этом лагере, приехал с весом +25 килограммов и за день до этого выпил 15 бокалов пива Peroni, а на следующий день вышел на бой, то что бы он сделал? Прыгал бы и джебил меня?

Ничего не хочу сказать о нем, но он ничего не смог сделать с Дереком Чисорой, это был бой 50 на 50», – сказал Фьюри.

Изначально бой Тайсона и Александра должен был состояться в феврале, но из-за рассечения, полученного Фьюри за две недели до поединка, его пришлось перенести на 18 мая.

sport.ua