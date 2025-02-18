«Мы развращены». Украинский боксер сравнил Усика с Мохаммедом Али

Известный украинский боксер суперсредней весовой категории Петр Иванов назвал топ-5 боксеров мира независимо от весовой категории. Петр высоко оценил карьеру Александра Усика.
– Топ-5 боксеров вне зависимости от весовой категории по вашей версии.
– Первый – Усик. Люди, вероятно, пока не понимают, что это просто легенда. Его будут вспоминать на протяжении всей истории бокса, как и Мохаммеда Али. Мы сейчас настолько развращены большим количеством разных боксеров, что не понимаем вообще какой человек сейчас в нашей стране.
Он достиг высот и стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Это просто невероятно. При этом он не является хевивейтером. Он туда вошел, намеренно набрав вес, и одолел всех.
На второе место поставлю Теренса Кроуфорда – очень мощный боксер. Третий – Наоя Иноуэ. Также очень сильный боец. На четвертом месте – Сауль Альварес. Очевидно, что сильный и увлекательный боксер. Пятый – Дэвид Бенавидес.
Ранее Сергей Деревянченко удивил заявлением относительно Василия Ломаченко, заявив, что очень хочет увидеть украинца в ринге.