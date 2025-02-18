Дубай. Элина Свитолина против Клары Таусон во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня проведет свой второй матч на турнире WTA 1000 в Дубае. Поединок против датчанки Клары Таусон пройдет третьим запуском на корте №1 (ориентировочное начало встречи в 12:00 по киевскому времени)



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 18.02.2025): 486/260

Призовые за карьеру: $24,766,494



Дата рождения: 21/12/2002 (22 года)

Место рождения: Копенгаген, Дания

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2025 – Auckland; 2021 – Lyon, Luxembourg)

Высший рейтинг WTA: 33 (07/02/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 18.02.2025): 235/106

Призовые за карьеру: $2,598,118

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H2H: 0-1

2023 | Оэйраш (ITF) | Грунт | R1 | Таусон – 2:6, 7:6, 6:4

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: [15] Анна Калинская (-, №18) 6:1, 6:2

Клара Таусон

R1: Ребекка Шрамкова (Словакия, №42) 7:6(7), 6:0

История на турнире

Элина Свитолина – 19/7 | Свитолина десятый раз стартует на соревнованиях в Дубае. В 2017 и 2018 годах она становилась победительницей этого турнира.

Клара Таусон – 1/1 | Таусон второй раз играет на турнире в Дубае. В 2022 году она дошла до второго круга, где уступила Даяне Ястремской.

Выступления на харде (на 18/02/2025):

Элина Свитолина – 322/156 (6/3 в этом году)

Клара Таусон – 161/68 (11/3 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,60. На победу Клары Таусон предлагается коэффициент – 2,36 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Дубае)

Элина Свитолина – 5/3

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

WTA 1000 – 1/1 | Доха – R2

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Клара Таусон – 10/3

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 0/1 | Доха – R1

WTA 500 – 3/1 | Линц – 1/2

WTA 250 – 5/0 | Окленд – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, П, В, П, П

Клара Таусон – В, П, П, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 5/3 | Свитолина впервые в этом году сыграет против теннисистки из Дании. В прошлом сезоне она обменялась победами с Каролин Возняцки.

Клара Таусон – 6/9 | Таусон проведет третий матч в этом году против теннисистки из Украины. На соревнованиях в Линце она победила Ангелину Калинину и уступила Даяне Ястремской.

• Элина Свитолина проведет 597-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 383 победы (64%).

• Клара Таусон проведет свой 113-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 61 победа (54%).

• Элина Свитолина проведет 182-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 107 побед (59%).

• Клара Таусон проведет свой 16-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 6 побед (40%).

Победительница этого матча получит 41 600 долларов США призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 23 500 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков.



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