Берман: Я не чувствую прессинга, только воодушевление

Оливер Берман готовится к своему первому полному сезону в Формуле 1 и пока не готов говорить о том, каких результатов он хотел бы добиться. По словам 19-летнего британского гонщика Haas F1, он прежде всего хочет получить удовольствие от работы, ведь сбылась его главная мечта.

Оливер Берман: «Я действительно не чувствую никакого прессинга, а только воодушевление. Я с нетерпением жду начала чемпионата, хочется наконец-то попробовать свои силы в гонках моего первого полного сезона, ведь пока я провёл только три Гран При. Хочется, чтобы поскорее всё началось, и я намерен получить удовольствие от работы.

Я всю жизнь трудился ради того, чтобы стать гонщиком Формулы 1, и сейчас моя цель в том, чтобы в полной мере этим насладиться, ведь я считаю, что мне очень повезло. Сейчас у меня именно такой настрой, ведь из-за постоянных стрессов и прессинга в Формуле 1 можно забыть, что я попал в этот чемпионат только потому, что гонки – моя самая главная страсть.

И я собираюсь насладиться буквально каждым моментом моего дебютного сезона, а всё остальное придёт. По мере накопления опыта я буду становиться быстрее, мне будет более комфортно в машине, и как спортсмен я выйду на более высокий уровень профессиональной подготовки.

Это произойдёт естественным образом, и, конечно, от гонки к гонке я собираюсь постоянно анализировать свою работу, свои результаты, но сейчас я прежде всего намерен получить максимум удовольствия.

Безусловно, пришлось очень серьёзно подтянуться в плане физической подготовки – необходимость этого я осознал после прошлогодней дебютной гонки за Ferrari в Саудовской Аравии, ведь тогда мне пришлось нелегко. В межсезонье я уделял много внимания укреплению мышц шеи, а также продолжаю заниматься кардиотренировками.

Впрочем, самая эффективная тренировка мышц шеи – это участие в гонках. Надеюсь, по ходу сезона они будут становиться всё сильнее. Но продолжаю интенсивно заниматься в тренажёрном зале, а также много езжу на велосипеде. Мне это нравится, и это тоже очень хороший способ подготовки к сезону.

С Эстебаном Оконом, моим напарником, мы очень хорошо ладим, и в процессе решения непростых задач, которые перед нами ставила команда, мы с ним много веселились. Я с удовольствием с ним сотрудничаю, ведь у него очень богатых опыт выступлений в Формуле 1, и стараюсь понять, чему я могу у него научиться. Надеюсь, вместе мы сможем помочь команде прогрессировать».

Источник