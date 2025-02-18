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Футбол

Аутсайдер Ла Лиги во второй раз за сезон уволил главного тренера

Аутсайдер Ла Лиги во второй раз за сезон уволил главного тренера

    • "Вальядолид" объявил о увольнении Диего Кокки с должности наставника команды.

    Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Альваро Рубио, который работает с резервной командой "бело-фиолетовых".

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    • Кокка возглавил "Вальядолид" в середине декабре. С тех пор подопечные 53-летнего аргентинца потерпели 7 поражений в 8 матчах.

    До этого в текущем сезоне тренерский мостик "бело-фиолетовых" покинул Пауло Пессолано.

    На данный момент "Вальядолид" замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

    www.ua-football.com

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