Аутсайдер Ла Лиги во второй раз за сезон уволил главного тренера

"Вальядолид" объявил о увольнении Диего Кокки с должности наставника команды.

Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Альваро Рубио, который работает с резервной командой "бело-фиолетовых".

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Кокка возглавил "Вальядолид" в середине декабре. С тех пор подопечные 53-летнего аргентинца потерпели 7 поражений в 8 матчах.

До этого в текущем сезоне тренерский мостик "бело-фиолетовых" покинул Пауло Пессолано.

На данный момент "Вальядолид" замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

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