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Футбол

Ювентус – ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Ювентус – ПСВ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.09.24 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Ювентус" возвращается в Лигу Чемпионов после одного сезона дисквалификации из еврокубков. Которому предшествовал провальный сезон в групповом турнире ЛЧ с победой и пятью поражениями в шести матчах. Потому туринский гранд полон решимости реабилитироваться, вернуться, вновь напомнить о себе в главном клубном турнире Европы.

    ПСВ же вернулся в основной раунд Лиги Чемпионов в сезоне 2023/24 впервые с сезона 2018/19, вышел в 1/8 финала и хочет подняться выше на фоне полного доминирования в Эредивизи. Так что обе команды попытаются стартовать успешно.

    Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени во вторник, 17 сентября.

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    • Лига Чемпионов, раунд лиги, 1-й тур

    17 сентября. 19:45. Турин. "Альянц Стадиум"

    Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)

    Трансляция: Megogo Football 2

    Трансляция матча

    Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    Ювентус - ПСВ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Трансляция матча “Ювентус” — “ПСВ” Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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