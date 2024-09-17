ВИДЕО. 8 лет назад. Как Усик впервые стал чемпионом мира на профи-ринге

Getty Images/Global Images Ukraine. Кшиштоф Гловацкий и Александр Усик

В этот день, в 2016 году украинский боксер Александр Усик завоевал свой первый чемпионский титул на профи-ринге.

Соперником Усика, который тогда проводил свой десятый бой в профессиональной карьере, стал поляк Кшиштоф Гловацкий, который в то время владел титулом WBO в крузервейте.

Усик сумел убедительно перебоксировать поляка и победил единогласным решением судей: 117-111 119-109 117-111. Александр отобрал у Гловацкого пояс WBA и впервые стал чемпионом мира.

Вашему вниманию полная видеозапись того поединка.

ВИДЕО. Восемь лет назад. Как Усик впервые стал чемпионом мира на профи-ринге

sport.ua