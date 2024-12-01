«Не вижу способа, как он победит». Шалом – о триумфаторе 2 боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Украина. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный британский промоутер Бен Шалом поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Я поддерживал Тайсона в первом бою, поддерживаю и сейчас. Но я просто не вижу способа, как он победит Усика. Усик доказывает свой уровень каждый раз. Я думаю он не показал свою лучшую версию в первом бою. Оба будут лучше в реванше, но я отдаю предпочтение Александру», – сказал Шалом.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua