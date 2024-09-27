Усик отреагировал на новость, что он провел фотосессию для Playboy

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

27 сентября пресс-служба Playboy опубликовала информацию, что чемпион мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO в хевивейте Александр Усик провел фотосессию для известного журнала.

Усик отреагировал на эту информацию. Украинский боксер отрицает, что снимался для Playboy.

«Ложь», – написал Усик в Инстаграме.

Позже промоутерская компания Усика попросила Playboy удалить сообщение с фотографией Усика: Добрый день, удалите, пожалуйста. Вы не имеете права выставлять фотографии без согласования с Александром Усиком

Александр Усик 21 мая победил Тайсона Фьюри в бою за все пояса хевивейта. Позже украинец отказался от титула IBF.

Бой-реванш между Усиком и Фьюри запланирован на 21 декабря 2024 года.

sport.ua