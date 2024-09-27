Лео Турини о перспективах Макса Ферстаппена

Известный итальянский журналист Лео Турини в своём блоге редко пишет о гонщиках, выступающих за другие команды, кроме Ferrari, разве что упоминает о них вскользь в контексте успехов, а чаще неудач любимой команды. Но для Макса Ферстаппена он сделал что-то вроде исключения…

В Формуле 1 Макс Ферстаппен сейчас в центре внимания – по понятным причинам. Отчасти потому, что он уже несколько месяцев подряд не выигрывал гонок, и это, честно говоря, как-то непривычно.

Но и потому, что есть серьёзная вероятность, что в этом году он упустит титул, хотя ещё в начале лета представить подобную ситуацию было решительно невозможно.

А самое главное, интерес к СуперМаксу поддерживают странные гипотезы о его будущем, которые постоянно циркулируют, причём ещё не факт, что они начисто лишены оснований.

Я их перечислю, а вы уж сами оценивайте, какая из версий больше похожа на правду.

Первая версия очень популярна по ту сторону Ла-Манша. Голландец якобы конкретно намекает, что Формула 1 ему надоела. В FIA применили к нему абсурдные санкции (и он совершенно прав, так их называя) за слово, которое нельзя говорить при детях. Поэтому Макс публично высказал своё отношение к решению федерации, в том числе дал понять, что сыт по горло вот этим всем, что не имеет никакого отношения к гонкам.

В соответствии с этой версией, если в Абу-Даби Макс выиграет свой четвёртый титул, он тут же объявит о немедленном завершении карьеры в Ф1. После чего, подальше послав FIA, посвятит себя WEC, где создаст собственную команду. Правда, федерация имеет определённое отношение и к чемпионату мира по гонкам на выносливость, но, возможно, по молодости он этого ещё не знает.

Версия вторая: Ферстаппен уже подписал контракт с Aston Martin на 2026 год. Он осознал, что его отец Йос был прав, когда говорил, что если Хорнер останется руководителем Red Bull Racing, из команды разбегутся все специалисты.

И тогда Макс дал слово Эдриану Ньюи, а также Строллу-старшему. Поэтому Алонсо, хотя и продлил контракт с Aston Martin, всё равно нервничает. В соответствии с этой гипотезой в 2025-м Ферстаппен останется в Red Bull несмотря на её оскудевший арсенал, чтобы воспользоваться ситуацией и запустить механизм расторжения контракта, аргументируя это отсутствием результатов.

А вообще срок его договорённостей с Red Bull официально истекает только в 2028 году.

Третья версия исходит от немецких источников: якобы отец трёхкратного чемпиона уже ударил по рукам с Mercedes, куда Макс должен перейти опять же в 2026-м.

Ходят слухи, что новая силовая установка Mercedes благодаря новейшему синтетическому топливу в состоянии обеспечить преимущество, сравнимое с тем, что было у этой команды в 2014 году, когда началась «гибридная эра».

Соответственно, в Ferrari уже вроде бы проявляют тревогу по этому поводу, и Ньюи отказался переходить на работу в Маранелло как раз потому, что понимал: единственной альтернативой моторам Mercedes начиная с 2026 года могут стать только силовые установки Honda, синтетическое топливо для которых будет производить компания Aramco, титульный спонсор Aston Martin.

По этой версии, Вольфф намерен усадить юного Кими Антонелли за руль, поскольку ему в любом случае нечего терять. Если Кими хорошо себя проявит, то в конце 2025-го в Mercedes откажутся от услуг Джорджа Расселла. Ведь не случайно же Кристиан Хорнер недавно намекал на интерес к британскому гонщику.

А если вариант с Антонелли не сработает, то Кими отправят в Williams, клиентскую команду Mercedes, а Тото Вольфф заполучит отважного Карлоса Сайнса.

Итак, что больше всего похоже на правду? Что скорее всего ей не соответствует? Вам решать.

P.S. Впрочем, также не исключено, что Макс останется в Red Bull…

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