Токио. Шелтон продолжает защиту титула, Дрэйпер обыграл восьмого номера рейтинга

На турнире ATP 500 в Японии известны первые участники четвертьфиналов
Токио, Япония • 25 сентября – 1 октября • хард • $1,989,865
Действующий чемпион: Бен Шелтон (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Артур Фис (США) – Маттео Берреттини (Италия) 6:7(5) – отказ
Бен Шелтон (США, 8) – Мариано Навоне (Аргентина) 6:4, 6:3
Уго Умбер (Франция) – Брэндон Накашима (США, SE) 6:3, 6:2
Джек Дрэйпер (Великобритания) – Хуберт Хуркач (Польша, 2) 6:4, 6:4
Действующий чемпион турнира в Токио Бен Шелтон за место в полуфинале будет бороться с Артуром Фисом, который прошёл в четвертьфинал, проиграв первый сет Маттео Берреттини. Итальянец был вынужден сняться с матча из-за травмы мышц живота.
Джек Дрэйпер (№20 ATP) записал в свой актив пятую в карьере победу над игроком, входящим в топ-20 рейтинга. В этом сезоне британскому теннисисту это удалось уже третий раз. Дальше Дрэйпер встретится с Уго Умбером.
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