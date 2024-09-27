Токио. Шелтон продолжает защиту титула, Дрэйпер обыграл восьмого номера рейтинга

На турнире ATP 500 в Японии известны первые участники четвертьфиналов

Токио, Япония • 25 сентября – 1 октября • хард • $1,989,865

Действующий чемпион: Бен Шелтон (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Артур Фис (США) – Маттео Берреттини (Италия) 6:7(5) – отказ

Бен Шелтон (США, 8) – Мариано Навоне (Аргентина) 6:4, 6:3

Уго Умбер (Франция) – Брэндон Накашима (США, SE) 6:3, 6:2

Джек Дрэйпер (Великобритания) – Хуберт Хуркач (Польша, 2) 6:4, 6:4

Действующий чемпион турнира в Токио Бен Шелтон за место в полуфинале будет бороться с Артуром Фисом, который прошёл в четвертьфинал, проиграв первый сет Маттео Берреттини. Итальянец был вынужден сняться с матча из-за травмы мышц живота.

Джек Дрэйпер (№20 ATP) записал в свой актив пятую в карьере победу над игроком, входящим в топ-20 рейтинга. В этом сезоне британскому теннисисту это удалось уже третий раз. Дальше Дрэйпер встретится с Уго Умбером.

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