Коко Гауфф: “Если не считать матч с Ястремской, то финал против Соболенко был первым, где меня действительно проверили на прочность”

Третья ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала свое поражение от лидера рейтинга Арины Соболенко в финале соревнований WTA 1000 в Мадриде



О том, что допустила восемь двойных ошибок

“Она начала поединок очень мощно. Мне приходилось рисковать на второй подаче, и отсюда столько двойных ошибок. Процент первой подачи у меня был невысоким (55% против 69% у Соболенко), поэтому старалась взять инициативу на второй. Если бы я чаще попадала первой, матч мог бы пойти по-другому. На этой неделе подача была моим сильным оружием, и хотелось бы, чтобы и сегодня удалось использовать её лучше. Думаю, она сумела реализовать свои шансы, а я не смогла оказать на неё достаточного давления”.

Об уровне игры Соболенко

“Мне кажется, она улучшила абсолютно всё. Мы уже играли раз десять, и каждый раз это очень тяжёлые матчи. Не думаю, что сегодня она играла как-то иначе. В прошлый раз я лучше подавала и выиграла. Возможно, сейчас она лучше двигается и стала увереннее в себе – отсюда и такие выдающиеся результаты”.

О своих эмоциях после поражения в финале

“Я ненавижу проигрывать, особенно в финалах, потому что ты так близка к титулу. Я готовлюсь к таким матчам, и, честно, терпеть не могу проигрывать. Сегодня было тяжело, но, возможно, я согласилась бы проиграть здесь, чтобы потом выиграть в других местах. Каждый момент – это опыт. Возможно, мне нужно было пережить это поражение, чтобы снова почувствовать мотивацию перед следующим стартом”.

О своем настрое перед Ролан Гаррос

“В целом, я сейчас показываю хороший теннис. Возможно, сегодня играла слишком пассивно, но всё равно довольна. По сути, это был первый матч на турнире, где меня действительно проверили на прочность – если не считать матч первого круга против Даяны Ястремской. Есть много положительного, что можно вынести из этой недели, особенно учитывая последние недели, когда я не чувствовала в себе уверенности. Сейчас я на правильном пути, даже несмотря на поражение в финале – хотя, признаюсь, я терпеть не могу проигрывать (смеётся)”.



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