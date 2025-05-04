Дуэн: Я мог атаковать на протяжении всей квалификации

В Майами Джек Дуэн впервые в сезоне будет стартовать выше напарника в основной гонке уик-энда. В субботней квалификации австралийский гонщик Alpine вышел во вторую часть, где показал четырнадцатое время. Для Пьера Гасли борьба за позиции на старте завершилась в первой сессии.

Джек Дуэн (14-й): «Субботняя квалификация прошла лучше. Конечно, было бы здорово, если бы мне удалось выйти в финал, но я чувствовал, что машина находится в рабочем диапазоне, благодаря чему я мог атаковать на протяжении всей сессии.

В первой сессии у нас был достаточно высокий темп – мне особенно хорошо удавался первый сектор. Учитывая такую плотность результатов, любая мелочь могла повлиять на итоговую позицию. Мы с командой всё проанализируем, чтобы понять, какой результат возможен в гонке.

Судя по прогнозу погоды, в воскресенье может пойти дождь, так что мы постараемся использовать любую возможность, которая только может представиться. Цель на гонку – удержать позицию и постараться пробиться наверх».

Пьер Гасли (18-й): «Не на такой результат в квалификации я рассчитывал. Команда скорректировала настройки перед сессией, чтобы машина стала лучше, но мы оказались недостаточно быстры.

Необходимо проанализировать каждый круг, чтобы понять, в каких областях мы сработали недостаточно хорошо. Нужно уделить внимание деталям, поскольку в этот уик-энд ощущения от машины не такие, какие были в предыдущий уик-энд.

Кроме того, в последней попытке я попал в серьёзный трафик на первом секторе. В остальном, я чисто проезжал круги, но мы оказались недостаточно быстры.

Хорошо, что удалось заработать одно очко в спринте – после того, как нескольких гонщиков оштрафовали, я поднялся на восьмое место. Теперь же нам вместе с командой нужно готовиться к гонке».

Источник