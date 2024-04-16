Видео: Круг по трассе Гран При Китая с Пьером Гасли

Перед Гран При Китая Пьер Гасли проехал по шанхайской трассе на симуляторе, рассказав о некоторых её особенностях, а более точную картину гонщики получат только на месте, потому что последний раз они были на этом автодроме уже почти пять лет назад.

Пьер Гасли: «Приближаясь к последнему повороту, всегда хочешь хорошо из него выйти перед тем, как начать круг. 1-й поворот очень сложный – один из самых сложных в сезоне.

Он очень длинный, и давить на педаль тормоза там хочется не так уж сильно, чтобы довольно долго сохранять скорость, потому что на апекс выходим очень поздно. Затем стараемся хорошо выйти из 2-го поворота, а дальше может представиться хороший шанс совершить обгон, как это удалось Даниэлю Риккардо несколько лет назад.

Довольно интенсивное торможение перед шпилькой, из неё надо выйти как можно более правильно, поскольку далее приближаемся к очень быстрому повороту. В квалификации мы его проходим на полном газу и только потом, уже внутри поворота, слегка сбавляем скорость, стараясь держаться правее, чтобы хорошо войти в следующий двойной левый поворот.

Также там надо постараться максимально использовать поребрик. Но искусственная трава может быть довольно скользкой, это всегда надо помнить на выходе из поворотов.

Перед обратной прямой хочется занять правильную траекторию, которая позволит преодолеть шикану, и на выходе из неё надо как можно раньше начать разгон. Это довольно длинная прямая, и в квалификации или в гонке там есть неплохие возможности воспользоваться слипстримом, после чего ныряем в последнюю шикану. Здесь тоже отличное место для обгонов. Затем вновь проходим последний поворот, стараясь сохранить как можно более высокую скорость. Поскольку траектория проходит рядом с выходом из него, то входить в этот поворот можно на довольно большой скорости. И вот мы уже пересекаем линию финиша…»

Источник