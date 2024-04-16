Райан Гарсия сделал предложение порноактрисе. Боксер в восторге от ответа

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 KO), віступающий в полусреднем весе, сделал предложение австралийской порноактрисе Саванне Бонд.

Боксер в твиттере поделился видео, подписав его: «Она сказала да. Я так счастлив и мотивирован перед своим боем».

Ранее Райан Гарсия сообщал, что «она беременна».

33-летняя Бонд снялась почти в 100 фильмах для взрослых.

25-летний Райан Гарсия свой следующий бой в карьере проведет против чемпиона WBС Девина Хейни (31-0, 15 КО). Поединок состоится 20 апреля в Лас-Вегасе.

sport.ua